01.06.2025
Смотреть онлайн Миксто - Гоянезия 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Миксто — Гоянезия, 7 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал.
МСК, 7 тур, Стадион: Арена Пантанал
Футбол. Бразилия - Серия D
Текстовая трансляция
2'
Гоянезия - Угловой
4'
Гоянезия - 1-ый Гол
9'
Миксто - Угловой
10'
Миксто - Угловой
14'
Гоянезия - 2-ой Гол
17'
Миксто - Угловой
20'
Миксто - Угловой
25'
Миксто - 3-ий Гол
37'
Миксто - Угловой
37'
Миксто - 4-ый Гол
45+1'
Миксто - Угловой
45+4'
Гоянезия - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
50'
Миксто - Угловой
54'
Миксто - Угловой
55'
Миксто - Угловой
70'
Миксто - 5-ый Гол
73'
Миксто - Угловой
85'
Миксто - Угловой
90'
Гоянезия - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Миксто — Гоянезия
История последних встреч
Миксто
Гоянезия
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.06.2025
Гоянезия
2:2
Миксто
Статистика матча
Комментарии к матчу