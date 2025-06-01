Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Миксто - Гоянезия 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: МикстоГоянезия, 7 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал.

МСК, 7 тур, Стадион: Арена Пантанал
Футбол. Бразилия - Серия D
Миксто
25'
37'
70'
Завершен
3 : 2
01 июня 2025
Гоянезия
4'
14'
Смотреть онлайн
Гоянезия icon
4'
Гоянезия icon
14'
Миксто icon
25'
Миксто icon
37'
Счет после первого тайма 2:2
Миксто icon
70'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Гоянезия - Угловой
4'
Гоянезия - 1-ый Гол
9'
Угловой
Миксто - Угловой
10'
Угловой
Миксто - Угловой
14'
Гоянезия - 2-ой Гол
17'
Угловой
Миксто - Угловой
20'
Угловой
Миксто - Угловой
25'
Миксто - 3-ий Гол
37'
Угловой
Миксто - Угловой
37'
Миксто - 4-ый Гол
45+1'
Угловой
Миксто - Угловой
45+4'
Угловой
Гоянезия - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
50'
Угловой
Миксто - Угловой
54'
Угловой
Миксто - Угловой
55'
Угловой
Миксто - Угловой
70'
Миксто - 5-ый Гол
73'
Угловой
Миксто - Угловой
85'
Угловой
Миксто - Угловой
90'
Угловой
Гоянезия - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Миксто — Гоянезия

История последних встреч

Миксто
Миксто
Гоянезия
Миксто
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.06.2025
Гоянезия
Гоянезия
2:2
Миксто
Миксто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Миксто Миксто
55%
Гоянезия Гоянезия
45%
Атаки
75
62
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
