Смотреть онлайн FC Motown STA - Ironbound 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: FC Motown STA — Ironbound, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .