18.06.2025
Смотреть онлайн Лейн Юнайтед - FC Olympia 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Лейн Юнайтед — FC Olympia, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Civic Park.
МСК, 1 тур, Стадион: Civic Park
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Лейн Юнайтед
55'
74'
90+5'
90+10'
Завершен
4 : 1
18 июня 2025
FC Olympia
Счет после первого тайма 0:1
Лейн Юнайтед
55'
Лейн Юнайтед
74'
Лейн Юнайтед
90+5'
Лейн Юнайтед
90+10'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
9'
Лейн Юнайтед - Угловой
29'
FC Olympia - 1-ый Гол
55'
Лейн Юнайтед - 2-ой Гол
63'
Лейн Юнайтед - Угловой
66'
FC Olympia - Угловой
71'
FC Olympia - Угловой
74'
Лейн Юнайтед - Угловой
74'
Лейн Юнайтед - 3-ий Гол
90+5'
Лейн Юнайтед - 4-ый Гол
90+10'
Лейн Юнайтед - 5-ый Гол
Превью матча Лейн Юнайтед — FC Olympia
Статистика матча
Атаки
148
73
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу