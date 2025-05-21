21.05.2025
Смотреть онлайн FC Motown STA - Хадсон Вэйли Хаммерс 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: FC Motown STA — Хадсон Вэйли Хаммерс, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 0
21 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
FC Motown STA - Угловой
7'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
9'
FC Motown STA - Угловой
21'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
24'
FC Motown STA - Незабитый пенальти
24'
FC Motown STA - Угловой
31'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
44'
FC Motown STA - Угловой
45+3'
FC Motown STA - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
53'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
60'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
60'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
73'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
75'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Незабитый пенальти
75'
Хадсон Вэйли Хаммерс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча FC Motown STA — Хадсон Вэйли Хаммерс
Статистика матча
Атаки
71
58
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
5
2
