21.05.2025
Смотреть онлайн Вест Честер Юнайтед - Реал Сентрал Нью-Джерси 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Вест Честер Юнайтед — Реал Сентрал Нью-Джерси, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Вест Честер Юнайтед
90+1'
Завершен
1 : 1
21 мая 2025
Счет после первого тайма 0:1
Вест Честер Юнайтед
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
16'
Реал Сентрал Нью-Джерси - Угловой
20'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
40'
Реал Сентрал Нью-Джерси - 1-ый Гол
42'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
49'
Реал Сентрал Нью-Джерси - Угловой
90'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
90+1'
Вест Честер Юнайтед - 2-ой Гол
90+3'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
90+4'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
Превью матча Вест Честер Юнайтед — Реал Сентрал Нью-Джерси
Статистика матча
Атаки
112
110
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу