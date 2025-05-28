28.05.2025
Смотреть онлайн Вест Честер Юнайтед - Рединг Юн. 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Вест Честер Юнайтед — Рединг Юн., 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Вест Честер Юнайтед
6'
47'
Завершен
2 : 0
28 мая 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Вест Честер Юнайтед - 1-ый Гол
17'
Рединг Юн. - Угловой
19'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
33'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
35'
Рединг Юн. - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Вест Честер Юнайтед - 2-ой Гол
51'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
72'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
75'
Рединг Юн. - Угловой
77'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
87'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
90+3'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
90+4'
Вест Честер Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Вест Честер Юнайтед — Рединг Юн.
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
126
101
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
14
10
Удары в створ ворот
6
2
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу