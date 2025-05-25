25.05.2025
Смотреть онлайн Миссисипи Брилла - Луизиана Крю 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Миссисипи Брилла — Луизиана Крю . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
2 : 3
25 мая 2025
Превью матча Миссисипи Брилла — Луизиана Крю
История последних встреч
Миссисипи Брилла
Луизиана Крю
0 побед
0 побед
0%
0%
29.06.2025
Луизиана Крю
1:1
Миссисипи Брилла
