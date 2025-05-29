29.05.2025
Смотреть онлайн Fort Lauderdale Utd - Майами Сити 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Fort Lauderdale Utd — Майами Сити, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Fort Lauderdale Utd
46'
72'
Завершен
2 : 0
29 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,5
Текстовая трансляция
22'
Майами Сити - Угловой
39'
Fort Lauderdale Utd - Угловой
46'
Fort Lauderdale Utd - 1-ый Гол
48'
Fort Lauderdale Utd - Угловой
53'
Fort Lauderdale Utd - Угловой
56'
Fort Lauderdale Utd - Угловой
57'
Fort Lauderdale Utd - Угловой
65'
Майами Сити - Угловой
72'
Fort Lauderdale Utd - 2-ой Гол
77'
Майами Сити - Угловой
82'
Майами Сити - Угловой
Превью матча Fort Lauderdale Utd — Майами Сити
История последних встреч
Fort Lauderdale Utd
Майами Сити
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
22.06.2025
Майами Сити
1:1
Fort Lauderdale Utd
Статистика матча
Атаки
43
46
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
3
2
