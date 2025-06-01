01.06.2025
Смотреть онлайн Теннесси - Montgomery United FC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Теннесси — Montgomery United FC, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Теннесси
5'
90+2'
90+7'
Завершен
3 : 3
01 июня 2025
Montgomery United FC
28'
45+1'
83'
Теннесси
5'
Montgomery United FC
45+1'
Счет после первого тайма 1:2
Теннесси
90+2'
Теннесси
90+7'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
4'
Теннесси - Угловой
5'
Теннесси - 1-ый Гол
10'
Montgomery United FC - Угловой
11'
Montgomery United FC - Угловой
11'
Montgomery United FC - Угловой
17'
Теннесси - Угловой
26'
Montgomery United FC - Угловой
27'
Montgomery United FC - Угловой
28'
Montgomery United FC - 2-ой Гол
30'
Теннесси - Угловой
38'
Теннесси - Угловой
39'
Теннесси - Угловой
45+1'
Montgomery United FC - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
47'
Теннесси - Угловой
50'
Теннесси - Угловой
61'
Теннесси - Угловой
67'
Теннесси - Угловой
69'
Теннесси - Угловой
69'
Теннесси - Угловой
83'
Montgomery United FC - Угловой
83'
Montgomery United FC - 4-ый Гол
89'
Теннесси - Угловой
90+2'
Теннесси - 5-ый Гол
90+7'
Теннесси - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3
Превью матча Теннесси — Montgomery United FC
История последних встреч
Теннесси
Montgomery United FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.06.2025
Montgomery United FC
1:2
Теннесси
Статистика матча
Атаки
51
30
Угловые
12
6
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
3
3
