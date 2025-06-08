Смотреть онлайн Athens FC - Апофеос 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Athens FC — Апофеос, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .