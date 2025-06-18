Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн San Antonio FC Cotacachi - Чакаритас 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: San Antonio FC CotacachiЧакаритас, 14 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
San Antonio FC Cotacachi
10'
65'
Завершен
2 : 0
18 июня 2025
Чакаритас
Смотреть онлайн
San Antonio FC Cotacachi icon
10'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
San Antonio FC Cotacachi icon
65'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
5'
Угловой
Чакаритас - Угловой
10'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
10'
San Antonio FC Cotacachi - 1-ый Гол
13'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
13'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
37'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
39'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
64'
Угловой
Чакаритас - Угловой
65'
San Antonio FC Cotacachi - 2-ой Гол
70'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
86'
Угловой
Чакаритас - Угловой
89'
Угловой
Чакаритас - Угловой
90+2'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1

Превью матча San Antonio FC Cotacachi — Чакаритас

Статистика матча

Владение мячом
San Antonio FC Cotacachi San Antonio FC Cotacachi
53%
Чакаритас Чакаритас
47%
Атаки
90
97
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
10
3
Игры 14 тур
20.06.2025
Клуб 9 де Октубре
0:1
Гуаякиль Сити
Завершен
19.06.2025
Cumbaya
0:0
Леонес Дель Норте
Завершен
19.06.2025
КД Варгас Торрес
2:1
22 de Julio
Завершен
18.06.2025
Индепендьенте Джуниорс
3:0
Club Atletico Vinotinto
Завершен
18.06.2025
San Antonio FC Cotacachi
2:0
Чакаритас
Завершен
17.06.2025
Гуалацео
3:2
Имбабура
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA