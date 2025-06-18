18.06.2025
Смотреть онлайн San Antonio FC Cotacachi - Чакаритас 18.06.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
San Antonio FC Cotacachi
10'
65'
Завершен
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
2'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
5'
Чакаритас - Угловой
10'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
10'
San Antonio FC Cotacachi - 1-ый Гол
13'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
13'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
37'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
39'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
64'
Чакаритас - Угловой
65'
San Antonio FC Cotacachi - 2-ой Гол
70'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
86'
Чакаритас - Угловой
89'
Чакаритас - Угловой
90+2'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
90
97
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
10
3
