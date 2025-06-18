Смотреть онлайн San Antonio FC Cotacachi - Чакаритас 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B: San Antonio FC Cotacachi — Чакаритас, 14 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .