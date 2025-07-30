Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн San Antonio FC Cotacachi - КД Варгас Торрес 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: San Antonio FC CotacachiКД Варгас Торрес, 20 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 20 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
San Antonio FC Cotacachi
26'
Завершен
1 : 0
30 июля 2025
КД Варгас Торрес
Смотреть онлайн
San Antonio FC Cotacachi icon
26'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
17'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
23'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
26'
San Antonio FC Cotacachi - 1-ый Гол
35'
Угловой
КД Варгас Торрес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
62'
Угловой
КД Варгас Торрес - Угловой
70'
Угловой
КД Варгас Торрес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2

Превью матча San Antonio FC Cotacachi — КД Варгас Торрес

Статистика матча

Владение мячом
San Antonio FC Cotacachi San Antonio FC Cotacachi
50%
КД Варгас Торрес КД Варгас Торрес
50%
Атаки
106
134
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
