30.07.2025
Смотреть онлайн San Antonio FC Cotacachi - КД Варгас Торрес 30.07.2025. Прямая трансляция
МСК, 20 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
Завершен
1 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
2'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
17'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
23'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
26'
San Antonio FC Cotacachi - 1-ый Гол
35'
КД Варгас Торрес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
62'
КД Варгас Торрес - Угловой
70'
КД Варгас Торрес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Превью матча San Antonio FC Cotacachi — КД Варгас Торрес
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
106
134
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу