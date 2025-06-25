Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Леонес Дель Норте - КД Варгас Торрес 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: Леонес Дель НортеКД Варгас Торрес, 15 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
Леонес Дель Норте
Завершен
3 : 2
25 июня 2025
КД Варгас Торрес
Смотреть онлайн
Превью матча Леонес Дель Норте — КД Варгас Торрес

Статистика матча

Владение мячом
Леонес Дель Норте Леонес Дель Норте
100%
КД Варгас Торрес КД Варгас Торрес
0%
Атаки
2
0
Угловые
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
Игры 15 тур
27.06.2025
Клуб 9 де Октубре
3:0
Гуалацео
Завершен
26.06.2025
Club Atletico Vinotinto
3:2
Гуаякиль Сити
Завершен
26.06.2025
Имбабура
0:1
Cumbaya
Завершен
25.06.2025
Чакаритас
0:2
Индепендьенте Джуниорс
Завершен
25.06.2025
Леонес Дель Норте
3:2
КД Варгас Торрес
Завершен
24.06.2025
22 de Julio
0:1
San Antonio FC Cotacachi
Завершен
Комментарии к матчу
