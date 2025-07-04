Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн КД Варгас Торрес - Имбабура 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: КД Варгас ТорресИмбабура, 16 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Folke Anderson.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Folke Anderson
Эквадор - Liga Pro Серия B
КД Варгас Торрес
34'
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
Имбабура
Смотреть онлайн
КД Варгас Торрес icon
34'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Имбабура - Угловой
18'
Угловой
КД Варгас Торрес - Угловой
34'
КД Варгас Торрес - 1-ый Гол
43'
Угловой
Имбабура - Угловой
45'
Угловой
КД Варгас Торрес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча КД Варгас Торрес — Имбабура

История последних встреч

КД Варгас Торрес
КД Варгас Торрес
Имбабура
КД Варгас Торрес
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.10.2025
Имбабура
Имбабура
1:0
КД Варгас Торрес
КД Варгас Торрес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КД Варгас Торрес КД Варгас Торрес
49%
Имбабура Имбабура
51%
Атаки
96
90
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
2
4
