04.07.2025
Смотреть онлайн КД Варгас Торрес - Имбабура 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B: КД Варгас Торрес — Имбабура, 16 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Folke Anderson.
МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Folke Anderson
Эквадор - Liga Pro Серия B
КД Варгас Торрес
34'
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
14'
Имбабура - Угловой
18'
КД Варгас Торрес - Угловой
34'
КД Варгас Торрес - 1-ый Гол
43'
Имбабура - Угловой
45'
КД Варгас Торрес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча КД Варгас Торрес — Имбабура
История последних встреч
КД Варгас Торрес
Имбабура
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.10.2025
Имбабура
1:0
КД Варгас Торрес
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
96
90
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу