25.05.2025
Смотреть онлайн АХФК Роялс - Хьюстон 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: АХФК Роялс — Хьюстон . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 1
25 мая 2025
Превью матча АХФК Роялс — Хьюстон
История последних встреч
АХФК Роялс
Хьюстон
1 победа
0 побед
100%
0%
02.06.2025
Хьюстон
0:2
АХФК Роялс
Комментарии к матчу