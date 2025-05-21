21.05.2025
Смотреть онлайн АХФК Роялс - Hill Country Lobos 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: АХФК Роялс — Hill Country Lobos, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campbell Road Sports Park.
МСК, 1 тур, Стадион: Campbell Road Sports Park
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
АХФК Роялс
19'
64'
Завершен
2 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
19'
АХФК Роялс - Угловой
19'
АХФК Роялс - 1-ый Гол
36'
Hill Country Lobos - Угловой
41'
АХФК Роялс - Угловой
44'
АХФК Роялс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Hill Country Lobos - Угловой
64'
АХФК Роялс - 2-ой Гол
68'
Hill Country Lobos - Угловой
72'
АХФК Роялс - Угловой
75'
Hill Country Lobos - Угловой
80'
Hill Country Lobos - Угловой
85'
Hill Country Lobos - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча АХФК Роялс — Hill Country Lobos
Статистика матча
Атаки
109
111
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
9
6
Комментарии к матчу