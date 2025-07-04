04.07.2025
Смотреть онлайн ФК Тусон - Вентура Каунти Фьюжн 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: ФК Тусон — Вентура Каунти Фьюжн, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kino North Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Kino North Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
ФК Тусон
17'
54'
Завершен
2 : 1
04 июля 2025
ФК Тусон
17'
ФК Тусон
54'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Вентура Каунти Фьюжн - 1-ый Гол
17'
ФК Тусон - 2-ой Гол
22'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
23'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
40'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
49'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
53'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
54'
ФК Тусон - 3-ий Гол
56'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
63'
ФК Тусон - Угловой
73'
ФК Тусон - Угловой
83'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
Превью матча ФК Тусон — Вентура Каунти Фьюжн
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
77
76
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу