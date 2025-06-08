08.06.2025
Смотреть онлайн Вестон - St. Petersburg 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Вестон — St. Petersburg, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Weston Regional Park.
МСК, 1 тур, Стадион: Weston Regional Park
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Вестон
68'
Завершен
1 : 6
08 июня 2025
St. Petersburg
6'
13'
38'
43'
58'
74'
St. Petersburg
13'
St. Petersburg
38'
St. Petersburg
43'
Счет после первого тайма 0:4 : 1,1
St. Petersburg
58'
Вестон
68'
St. Petersburg
74'
Матч закончился со счётом 1:6 : 1,1
Текстовая трансляция
6'
St. Petersburg - 1-ый Гол
9'
St. Petersburg - Угловой
13'
St. Petersburg - 2-ой Гол
17'
St. Petersburg - Угловой
29'
St. Petersburg - Угловой
35'
Вестон - Угловой
38'
St. Petersburg - 3-ий Гол
41'
St. Petersburg - Угловой
43'
St. Petersburg - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4 : 1,1
58'
St. Petersburg - 5-ый Гол
68'
Вестон - 6-ый Гол
74'
St. Petersburg - 7-ый Гол
87'
St. Petersburg - Угловой
Матч закончился со счётом 1:6 : 1,1
Превью матча Вестон — St. Petersburg
История последних встреч
Вестон
St. Petersburg
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.07.2025
St. Petersburg
3:1
Вестон
Статистика матча
Атаки
115
139
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
1
11
