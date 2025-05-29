29.05.2025
Смотреть онлайн Вестон - Майами АК 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Вестон — Майами АК, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Weston Regional Park.
МСК, 1 тур, Стадион: Weston Regional Park
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Текстовая трансляция
4'
Майами АК - 1-ый Гол
9'
Вестон - 2-ой Гол
14'
Вестон - 3-ий Гол
21'
Вестон - Угловой
26'
Майами АК - Угловой
40'
Майами АК - Угловой
41'
Вестон - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
47'
Вестон - Угловой
56'
Майами АК - Угловой
58'
Вестон - 4-ый Гол
64'
Майами АК - Угловой
66'
Майами АК - Угловой
77'
Вестон - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча Вестон — Майами АК
Статистика матча
Атаки
71
69
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
6
2
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу