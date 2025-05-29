29.05.2025
Смотреть онлайн Вентура Каунти Фьюжн - Southern California Eagles 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Вентура Каунти Фьюжн — Southern California Eagles, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ventura College.
МСК, 1 тур, Стадион: Ventura College
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Вентура Каунти Фьюжн
59'
63'
Завершен
2 : 1
29 мая 2025
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
23'
Southern California Eagles - 1-ый Гол
30'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
31'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
45'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
59'
Вентура Каунти Фьюжн - 2-ой Гол
63'
Вентура Каунти Фьюжн - 3-ий Гол
72'
Southern California Eagles - Угловой
86'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
90+1'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
90+5'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
Превью матча Вентура Каунти Фьюжн — Southern California Eagles
История последних встреч
Вентура Каунти Фьюжн
Southern California Eagles
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.06.2025
Southern California Eagles
1:2
Вентура Каунти Фьюжн
Статистика матча
Атаки
144
102
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
7
2
