Смотреть онлайн Ботафого - Атлетик Клуб МГ 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Ботафого — Атлетик Клуб МГ, 7 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Санта Крус. Судить этот матч будет Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho.
Превью матча Ботафого — Атлетик Клуб МГ
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (Бразилия).
За последние 13 матчей судья показал 66 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho назначал пенальти