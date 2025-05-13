Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Ботафого - Атлетик Клуб МГ 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: БотафогоАтлетик Клуб МГ, 7 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Санта Крус. Судить этот матч будет Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho.

МСК, 7 тур, Стадион: Санта Крус
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Ботафого
Завершен
0 : 3
13 мая 2025
Атлетик Клуб МГ
Para 16'
Ariel da Silva Marques 21'
Rodrigo Silva Nascimento icon
16'
Ezequiel icon
21'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,3
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,3
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
16'
Rodrigo Silva Nascimento - 1-ый Гол
21'
Ezequiel - 2-ой Гол
28'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
29'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
35'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
45+4'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,3
46'
Угловой
Ботафого - Угловой
54'
Угловой
Ботафого - Угловой
58'
Угловой
Ботафого - Угловой
58'
Угловой
Ботафого - Угловой
72'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
85'
Угловой
Ботафого - Угловой
89'
Угловой
Ботафого - Угловой
90+4'
Угловой
Ботафого - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,3

Превью матча Ботафого — Атлетик Клуб МГ

Ботафого Ботафого
1
Бразилия
Victor Souza
3
Бразилия
Allisson Agostinho Cassiano Da Silva
8
Гана
Sabit Abdulai
4
Бразилия
Rafael Henrique Milhorim
2
Бразилия
Jeferson
7
Аргентина
Alejo Dramisino
20
Wellison Matheus Rodriguez Regis
10
Аргентина
Leandro Maciel
6
Аргентина
Gabriel Risso
18
Бразилия
Джонатан Кафу
9
Бразилия
Alexandre Jesus
Тренер
Marcio Zanardi Gomes da Silva
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
1
Бразилия
Jefferson Luis Szerban de Oliveira Junior
2
Бразилия
Douglas da Silva Santos
3
Бразилия
Gabriel Ferreira Dias
4
Бразилия
Sidimar
84
Бразилия
Rodrigo Silva Nascimento
37
Бразилия
Alexsandro Amorim de Freitas Filho
5
Бразилия
Diego Fumaca
6
Бразилия
Yuri
11
Бразилия
Ezequiel
77
Бразилия
Max
19
Бразилия
Arnaldo Francisco da Costa Neto
Тренер
Бразилия
Роджер

История последних встреч

Ботафого
Ботафого
Атлетик Клуб МГ
Ботафого
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.09.2025
Атлетик Клуб МГ
Атлетик Клуб МГ
2:0
Ботафого
Ботафого
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ботафого Ботафого
66%
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
34%
Атаки
126
70
Угловые
7
6
Фолы
6
14
Удары (всего)
9
7
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 66 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho назначал пенальти

