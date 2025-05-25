25.05.2025
Смотреть онлайн Клуб Ремо - Волта-Редонда 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Клуб Ремо — Волта-Редонда . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Завершен
1 : 1
25 мая 2025
Превью матча Клуб Ремо — Волта-Редонда
Клуб Ремо
История последних встреч
Клуб Ремо
Волта-Редонда
0 побед
1 победа
0%
100%
25.09.2025
Волта-Редонда
2:1
Клуб Ремо
