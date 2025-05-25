Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Клуб Ремо - Волта-Редонда 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Клуб РемоВолта-Редонда . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Клуб Ремо
Завершен
1 : 1
25 мая 2025
Волта-Редонда
Смотреть онлайн
Превью матча Клуб Ремо — Волта-Редонда

Клуб Ремо Клуб Ремо
88
Бразилия
Marcelo Rangel
79
Бразилия
Marcelinho
4
Бразилия
Klaus
27
Бразилия
Kayky
6
Бразилия
Жорже
48
Nathan C
10
Бразилия
Jaderson
77
Греция
Панайотис Тачидис
11
Бразилия
Pedro Castro
25
Nico Ferreira
32
Бразилия
Педро Роша
Волта-Редонда Волта-Редонда
33
Бразилия
Jefferson Da Silva Paulino
13
Бразилия
Jhonny Cardinoti Pedro
19
Igor Morais Carvalho
26
Бразилия
Caio Roque
28
Бразилия
Andre
15
Бразилия
Lucas Adell
5
Бразилия
Bruno Sergio Jaime
11
Бразилия
Marcos Vinicius Silvestre Gaspar
16
Бразилия
Rai
20
Бразилия
Marcos Vinicius da Silva
17
Бразилия
Vitinho

История последних встреч

Клуб Ремо
Клуб Ремо
Волта-Редонда
Клуб Ремо
0 побед
1 победа
0%
100%
25.09.2025
Волта-Редонда
Волта-Редонда
2:1
Клуб Ремо
Клуб Ремо
