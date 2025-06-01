Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Атлетик Клуб МГ - Куяба 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетик Клуб МГКуяба, 10 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Индепенденсия. Судить этот матч будет Wagner do Nascimento Magalhaes.

МСК, 10 тур, Стадион: Индепенденсия
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Атлетик Клуб МГ
Завершен
0 : 2
01 июня 2025
Куяба
Mateusinho 13'
Mateusinho 87'
Mateusinho - Куяба icon
13'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Mateusinho - Куяба icon
87'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
13'
Mateusinho - 1-ый Гол
19'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
50'
Угловой
Куяба - Угловой
51'
Угловой
Куяба - Угловой
52'
Угловой
Куяба - Угловой
75'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
87'
Mateusinho - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Куяба - Угловой
90+5'
Угловой
Куяба - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2

Превью матча Атлетик Клуб МГ — Куяба

Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
1
Бразилия
Jefferson Luis Szerban de Oliveira Junior
2
Бразилия
Douglas da Silva Santos
4
Бразилия
Sidimar
16
Бразилия
Alex
84
Бразилия
Rodrigo Silva Nascimento
37
Бразилия
Alexsandro Amorim de Freitas Filho
5
Бразилия
Diego Fumaca
6
Бразилия
Yuri
10
Бразилия
David Braga
77
Бразилия
Max
19
Бразилия
Arnaldo Francisco da Costa Neto
Тренер
Бразилия
Роджер
Куяба Куяба
14
Бразилия
Матеус Пасинато
98
Бразилия
Matheus Silva Duarte
13
Бразилия
Guilhermo Mariano Barbosa
33
Бразилия
Алан Эмпереур
6
Бразилия
Sander
45
Patrick de Lucca Chaves
27
Бразилия
Denilson Alves Borges
70
Juan Christian Pereira Coelho
8
Бразилия
Max
22
Бразилия
Derik Gean Severino Lacerda
9
Бразилия
Edu
Тренер
Бразилия
Гуто Феррейра

История последних встреч

Атлетик Клуб МГ
Атлетик Клуб МГ
Куяба
Атлетик Клуб МГ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.09.2025
Куяба
Куяба
2:1
Атлетик Клуб МГ
Атлетик Клуб МГ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
59%
Куяба Куяба
41%
Атаки
84
75
Угловые
3
5
Фолы
16
12
Удары (всего)
5
11
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
1
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wagner do Nascimento Magalhaes (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 63 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (6 из 14 матчей) Wagner do Nascimento Magalhaes назначал пенальти

Комментарии к матчу
