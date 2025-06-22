Смотреть онлайн Ферровиария - КРБ 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Ферровиария — КРБ, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Судить этот матч будет Luciano da Silva Miranda Filho.
Превью матча Ферровиария — КРБ
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luciano da Silva Miranda Filho (Бразилия).
За последние 4 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Luciano da Silva Miranda Filho назначал пенальти