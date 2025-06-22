Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Ферровиария - КРБ 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ФерровиарияКРБ, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Судить этот матч будет Luciano da Silva Miranda Filho.

МСК, 13 тур, Стадион: Estádio Brinco de Ouro da Princesa
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Ферровиария
Netinho 43'
Завершен
1 : 0
22 июня 2025
КРБ
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Netinho icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
КРБ - Угловой
23'
Угловой
КРБ - Угловой
27'
Угловой
КРБ - Угловой
28'
Угловой
КРБ - Угловой
30'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
43'
Netinho - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
КРБ - Угловой
59'
Угловой
КРБ - Угловой
69'
Угловой
КРБ - Угловой
80'
Угловой
КРБ - Угловой
86'
Угловой
КРБ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Ферровиария — КРБ

Ферровиария Ферровиария
41
Бразилия
Junior
2
Бразилия
Lucas Rodrigues
13
Бразилия
Gustavo Medina
22
Бразилия
Рональдо
14
Бразилия
Eric Almeida de Melo
35
Бразилия
Netinho
5
Бразилия
Ricardinho
37
Бразилия
Тьяго Лопеш
20
Бразилия
Albano Sehn Neto
77
Бразилия
Juninho
92
Carlos Henrique De Moura Brito
Тренер
Бразилия
Bergantin Vinicius
КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
42
Бразилия
Weverton
44
Бразилия
Henri
4
Эквадор
Luis Segovia
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
8
Испания
Gege
22
Бразилия
Higor Meritao
17
Бразилия
Thiago Fernandes
30
Бразилия
Fernando Henrique
7
Бразилия
Douglas Baggio
28
Бразилия
Mikael
Тренер
Бразилия
Эдуардо де Соуза Баррока

История последних встреч

Ферровиария
Ферровиария
КРБ
Ферровиария
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.10.2025
КРБ
КРБ
2:2
Ферровиария
Ферровиария
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ферровиария Ферровиария
31%
КРБ КРБ
69%
Атаки
60
122
Угловые
2
9
Фолы
9
16
Удары (всего)
9
15
Удары мимо ворот
8
16
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luciano da Silva Miranda Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Luciano da Silva Miranda Filho назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Спартак Спартак
20 Декабря
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья Севилья
20 Декабря
23:00
Ювентус Ювентус
Рома Рома
20 Декабря
22:45
Локомотив Локомотив
Авангард Авангард
20 Декабря
17:00
Vendee Fontenay Vendee Fontenay
ПСЖ ПСЖ
20 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
20 Декабря
18:00
Лацио Лацио
Кремонезе Кремонезе
20 Декабря
20:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
20 Декабря
20:30
Осасуна Осасуна
Алавес Алавес
20 Декабря
20:30
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
20 Декабря
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA