29.05.2025
Смотреть онлайн Wake FC - SC United Bantams Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Wake FC — SC United Bantams Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ting Park.
МСК, Стадион: Ting Park
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 1
29 мая 2025
Превью матча Wake FC — SC United Bantams Women
История последних встреч
Wake FC
SC United Bantams Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.06.2025
SC United Bantams Women
5:0
Wake FC
