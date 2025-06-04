04.06.2025
Смотреть онлайн SC United Bantams Women - South Georgia Tormenta FC Women 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): SC United Bantams Women — South Georgia Tormenta FC Women . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе South Carolina United FC West Soccer Complex.
МСК, Стадион: South Carolina United FC West Soccer Complex
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 2
04 июня 2025
Превью матча SC United Bantams Women — South Georgia Tormenta FC Women
История последних встреч
SC United Bantams Women
South Georgia Tormenta FC Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.06.2025
South Georgia Tormenta FC Women
0:2
SC United Bantams Women
Комментарии к матчу