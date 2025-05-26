Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Амазонас ФК - Операрио ПР 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Амазонас ФКОперарио ПР, 9 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Carlos Zamith Municipal Stadium. Судить этот матч будет Marcio dos Santos Oliveira.

МСК, 9 тур, Стадион: Carlos Zamith Municipal Stadium
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Амазонас ФК
Jackson 51'
Cocote 84'
Завершен
2 : 0
26 мая 2025
Операрио ПР
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Jackson icon
51'
Cocote - Amazonas icon
84'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
4'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
23'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
35'
Угловой
Amazonas - Угловой
43'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
48'
Угловой
Amazonas - Угловой
51'
Jackson - 1-ый Гол
64'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
66'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
70'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
77'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
83'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
83'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
84'
Cocote - 2-ой Гол
87'
Угловой
Amazonas - Угловой
90+2'
Угловой
Amazonas - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,1

Превью матча Амазонас ФК — Операрио ПР

Амазонас ФК Амазонас ФК
1
Бразилия
Jose Carlos Miranda
58
Бразилия
Thomas
30
Колумбия
Nilson Castrillon
3
Бразилия
Jackson
6
Бразилия
Fabiano
2
Бразилия
Rafael Monteiro Reis
7
Уругвай
Kevin Ramirez
5
Колумбия
Larry Vasquez
77
Roberto Menezes Bandeira Neto
22
Уругвай
Diego Zabala
91
Бразилия
Хенрике
Тренер
Бразилия
Guilherme de Cassio Alves
Операрио ПР Операрио ПР
1
Бразилия
Elias
72
Бразилия
Талес Бенто
93
Бразилия
Allan Godoi Santos
30
Бразилия
Joseph
27
Бразилия
Gabriel Feliciano da Silva
20
Бразилия
Франсержио
8
Колумбия
Juan Zuluaga
29
Бразилия
Аллано
10
Бразилия
Бошилья
32
Португалия
Marcos Paulo
89
Бразилия
Daniel Amorim
Тренер
Бразилия
Bruno Pivetti

Статистика матча

Владение мячом
Амазонас ФК Амазонас ФК
42%
Операрио ПР Операрио ПР
58%
Атаки
84
76
Угловые
4
10
Фолы
8
14
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marcio dos Santos Oliveira (Бразилия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Marcio dos Santos Oliveira назначал пенальти

Комментарии к матчу
