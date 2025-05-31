Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Вила - Гремио Новоризонтино 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ВилаГремио Новоризонтино, 10 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga. Судить этот матч будет Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Вила
Завершен
0 : 1
31 мая 2025
Гремио Новоризонтино
Jean 45+1'
Jean icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,6
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,6
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Вила - Угловой
5'
Угловой
Вила - Угловой
9'
Угловой
Вила - Угловой
10'
Угловой
Вила - Угловой
10'
Угловой
Вила - Угловой
17'
Угловой
Novorizontino - Угловой
23'
Угловой
Вила - Угловой
45+1'
Jean - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Вила - Угловой
45+10'
Угловой
Вила - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,6
62'
Угловой
Вила - Угловой
73'
Угловой
Вила - Угловой
76'
Угловой
Novorizontino - Угловой
84'
Угловой
Вила - Угловой
86'
Угловой
Вила - Угловой
87'
Угловой
Вила - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,6

Превью матча Вила — Гремио Новоризонтино

Вила Вила
99
Бразилия
Hedhe Halls Rocha de Souza
2
Бразилия
Elias
3
Бразилия
Tiago
4
Bernardo Schappo
13
Португалия
Willian Formiga
5
Joao Pedro Vieira
27
Бразилия
Igor
17
Бразилия
Jean Mota
29
Бразилия
Junior Todinho
9
Бразилия
Gabriel Poveda
96
Уругвай
Facundo Labandeira
Тренер
Бразилия
Lacerda
Гремио Новоризонтино Гремио Новоризонтино
1
Бразилия
Айртон
2
Бразилия
Родриго Соарес
37
Бразилия
Сезар
4
Бразилия
Patrick Marcos de Sousa Freitas
47
Бразилия
Fabio Matheus
5
Бразилия
Jean
28
Бразилия
Marlon
6
Япония
Luis Felipe Oyama
10
Бразилия
Matheus Frizzo
99
Бразилия
Nathan Uiliam Fogaca
30
Бразилия
Waguininho
Тренер
Бразилия
Жоржиньо

История последних встреч

Вила
Вила
Гремио Новоризонтино
Вила
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.09.2025
Гремио Новоризонтино
Гремио Новоризонтино
1:1
Вила
Вила
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Вила Вила
55%
Гремио Новоризонтино Гремио Новоризонтино
45%
Атаки
95
66
Угловые
13
2
Фолы
13
19
Удары (всего)
14
7
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho назначал пенальти

Комментарии к матчу
