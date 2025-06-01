Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Атлетико Гоияниенсе - Гояс 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетико ГоияниенсеГояс, 10 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антони Ацциоли. Судить этот матч будет Flavio Rodrigues De Souza.

МСК, 10 тур, Стадион: Антони Ацциоли
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Атлетико Гоияниенсе
Thiago Rodrigues 10'
Завершен
1 : 2
01 июня 2025
Гояс
Ramon 30'
Tadeu 45+7'
Thiago Rodrigues icon
10'
Ансельмо Рамон icon
30'
Tadeu icon
45+7'
Счет после первого тайма 1:2 : 3,4
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
9'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
10'
Oliveira - 1-ый Гол
29'
Угловой
Гояс - Угловой
30'
Ансельмо Рамон - 2-ой Гол
38'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
45+7'
Tadeu - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 3,4
47'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
52'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
61'
Угловой
Гояс - Угловой
80'
Угловой
Гояс - Угловой
82'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
88'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,4

Превью матча Атлетико Гоияниенсе — Гояс

Атлетико Гоияниенсе Атлетико Гоияниенсе
12
Бразилия
Lucas Fonseca Gomes Barreto
2
Бразилия
Руан
3
Бразилия
Alix Vinicius de Souza Sampaio
4
Matheus Felipe Santos Nascimento
6
Бразилия
Conrado
8
Бразилия
Rhaldney Norberto Simiao Gomes
5
Бразилия
Willian Maranhao
11
Уругвай
Federico Martinez
10
Бразилия
Robert Conceicao
7
Marcelinho
9
Бразилия
Сандро Лима
Тренер
Бразилия
Fabio Matias
Гояс Гояс
23
Бразилия
Tadeu
20
Бразилия
Diego Caito
3
Бразилия
Luiz Felipe
4
Бразилия
Anthony
97
Бразилия
Lepu
77
Бразилия
Marcao Silva
8
Бразилия
Rafael Gava
30
Бразилия
Wellinton Matheus
28
Бразилия
Adilson Juninho
17
Бразилия
Pedro Junqueira de Oliveira
9
Бразилия
Ансельмо Рамон
Тренер
Бразилия
Вагнер Кармо Манчини

История последних встреч

Атлетико Гоияниенсе
Атлетико Гоияниенсе
Гояс
Атлетико Гоияниенсе
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
01.10.2025
Гояс
Гояс
0:0
Атлетико Гоияниенсе
Атлетико Гоияниенсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Гоияниенсе Атлетико Гоияниенсе
57%
Гояс Гояс
43%
Атаки
99
70
Угловые
7
3
Фолы
10
10
Удары (всего)
11
8
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Flavio Rodrigues De Souza (Бразилия).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 86 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 24% (4 из 17 матчей) Flavio Rodrigues De Souza назначал пенальти

