Смотреть онлайн Атлетико Гоияниенсе - Гояс 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетико Гоияниенсе — Гояс, 10 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антони Ацциоли. Судить этот матч будет Flavio Rodrigues De Souza.
Превью матча Атлетико Гоияниенсе — Гояс
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Flavio Rodrigues De Souza (Бразилия).
За последние 17 матчей судья показал 86 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 24% (4 из 17 матчей) Flavio Rodrigues De Souza назначал пенальти