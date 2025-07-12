Фрибет 15000₽
12.07.2025

Смотреть онлайн Ботафого - Волта-Редонда 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: БотафогоВолта-Редонда, 16 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Санта Крус.

МСК, 16 тур, Стадион: Санта Крус
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Ботафого
Отложен
- : -
12 июля 2025
Волта-Редонда
Превью матча Ботафого — Волта-Редонда

Ботафого Ботафого
1
Бразилия
Victor Souza
2
Бразилия
Wallison
3
Бразилия
Ericson
4
Бразилия
Gustavo Vilar dos Santos
6
Аргентина
Gabriel Risso
5
Бразилия
Bispo
8
Бразилия
Уэсли
7
Gabriel de Sousa Barros
10
Аргентина
Alejo Dramisino
11
Бразилия
Jefferson Nem
9
Бразилия
Leo Gamalho
Тренер
Бразилия
Арджел Фукс
Волта-Редонда Волта-Редонда
33
Бразилия
Jefferson Da Silva Paulino
13
Бразилия
Jhonny Cardinoti Pedro
19
Igor Morais Carvalho
26
Бразилия
Caio Roque
28
Бразилия
Andre
15
Бразилия
Lucas Adell
5
Бразилия
Bruno Sergio Jaime
11
Бразилия
Marcos Vinicius Silvestre Gaspar
16
Бразилия
Rai
20
Бразилия
Marcos Vinicius da Silva
17
Бразилия
Vitinho
Тренер
Бразилия
Рожерио Де Альбукерке Корреа

История последних встреч

Ботафого
Ботафого
Волта-Редонда
Ботафого
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
15.07.2025
Ботафого
Ботафого
0:0
Волта-Редонда
Волта-Редонда
Обзор
Комментарии к матчу
