12.07.2025
Смотреть онлайн Ботафого - Волта-Редонда 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Ботафого — Волта-Редонда, 16 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Санта Крус.
МСК, 16 тур, Стадион: Санта Крус
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Отложен
- : -
12 июля 2025
Превью матча Ботафого — Волта-Редонда
Ботафого
История последних встреч
Ботафого
Волта-Редонда
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
15.07.2025
Ботафого
0:0
Волта-Редонда
Комментарии к матчу