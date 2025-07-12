Смотреть онлайн Ботафого - Волта-Редонда 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Ботафого — Волта-Редонда, 16 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Санта Крус.