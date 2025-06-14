Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Пайсанду - Ботафого 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ПайсандуБотафого, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Mangueirao. Судить этот матч будет Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

МСК, 12 тур, Стадион: Mangueirao
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Пайсанду
Vilela 90'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Ботафого
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Vilela - Пайсанду icon
90'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Ботафого - Угловой
11'
Угловой
Пайсанду - Угловой
12'
Угловой
Пайсанду - Угловой
17'
Угловой
Ботафого - Угловой
18'
Угловой
Ботафого - Угловой
21'
Угловой
Ботафого - Угловой
35'
Угловой
Пайсанду - Угловой
36'
Угловой
Пайсанду - Угловой
40'
Угловой
Ботафого - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Пайсанду - Угловой
61'
Угловой
Пайсанду - Угловой
74'
Угловой
Пайсанду - Угловой
88'
Угловой
Пайсанду - Угловой
90'
Vilela - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Пайсанду — Ботафого

Пайсанду Пайсанду
12
Бразилия
Gabriel
6
Бразилия
Thalyson Ricardo de Souza Goncalves
94
Бразилия
Patric
28
Бразилия
Леандро Вилела
4
Бразилия
Luan
77
Бразилия
Rossi
5
Аргентина
Joaquin Novillo
14
Бразилия
Ronaldo
96
Бразилия
Matheus de Vargas
92
Парагвай
Хорхе Бенитес
11
Marlon
Тренер
Бразилия
Луис Жуниор Де Соуза Лопес
Ботафого Ботафого
1
Бразилия
Victor Souza
2
Бразилия
Jeferson
3
Бразилия
Ericson
4
Бразилия
Rafael Henrique Milhorim
6
Аргентина
Gabriel Risso
5
Бразилия
Bispo
8
Гана
Sabit Abdulai
7
Бразилия
Джонатан Кафу
10
Аргентина
Leandro Maciel
11
Бразилия
Робиньо
9
Бразилия
Alexandre Jesus
Тренер
Marcio Zanardi Gomes da Silva

История последних встреч

Пайсанду
Пайсанду
Ботафого
Пайсанду
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.10.2025
Ботафого
Ботафого
1:0
Пайсанду
Пайсанду
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пайсанду Пайсанду
47%
Ботафого Ботафого
53%
Атаки
97
85
Угловые
8
5
Фолы
16
17
Удары (всего)
10
9
Удары мимо ворот
14
5
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alexandre Vargas Tavares de Jesus (Бразилия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Alexandre Vargas Tavares de Jesus назначал пенальти

Комментарии к матчу
