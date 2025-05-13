Смотреть онлайн Амазонас ФК - КРБ 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Амазонас ФК — КРБ, 7 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Carlos Zamith Municipal Stadium. Судить этот матч будет Andre Luiz Skettino Policarpo Bento.
Превью матча Амазонас ФК — КРБ
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (Бразилия).
За последние 13 матчей судья показал 66 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 38% (5 из 13 матчей) Andre Luiz Skettino Policarpo Bento назначал пенальти