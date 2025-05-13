Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Амазонас ФК - КРБ 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Амазонас ФККРБ, 7 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Carlos Zamith Municipal Stadium. Судить этот матч будет Andre Luiz Skettino Policarpo Bento.

МСК, 7 тур, Стадион: Carlos Zamith Municipal Stadium
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Амазонас ФК
Завершен
1 : 1
13 мая 2025
КРБ
Rafinha 90+3'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Rafinha - КРБ icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Amazonas - Угловой
17'
Угловой
КРБ - Угловой
25'
Угловой
Amazonas - Угловой
26'
Угловой
Amazonas - Угловой
35'
Угловой
КРБ - Угловой
35'
Угловой
КРБ - Угловой
36'
Угловой
КРБ - Угловой
37'
Угловой
КРБ - Угловой
38'
Угловой
КРБ - Угловой
40'
Угловой
КРБ - Угловой
44'
Угловой
КРБ - Угловой
45'
Угловой
Amazonas - Угловой
45+4'
Угловой
КРБ - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
47'
Угловой
Amazonas - Угловой
52'
Угловой
КРБ - Угловой
57'
Угловой
Amazonas - Угловой
59'
Угловой
Amazonas - Угловой
62'
Угловой
КРБ - Угловой
64'
Угловой
КРБ - Угловой
64'
Угловой
КРБ - Угловой
75'
Угловой
КРБ - Угловой
77'
Угловой
КРБ - Угловой
77'
Угловой
КРБ - Угловой
81'
Угловой
КРБ - Угловой
90+3'
Rafinha - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1

Превью матча Амазонас ФК — КРБ

Амазонас ФК Амазонас ФК
33
Бразилия
Ренан Дос Сантос
58
Бразилия
Thomas
3
Бразилия
Jackson
6
Бразилия
Fabiano
2
Бразилия
Rafael Monteiro Reis
27
Аргентина
Nicolas Linares
5
Колумбия
Larry Vasquez
22
Уругвай
Diego Zabala
10
Бразилия
Rafael Aparecido de Paulo Tavares
7
Уругвай
Kevin Ramirez
9
Бразилия
Luan Santos Silva
Тренер
Бразилия
Guilherme de Cassio Alves
КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
42
Бразилия
Weverton
44
Бразилия
Henri
4
Эквадор
Luis Segovia
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
30
Бразилия
Fernando Henrique
7
Бразилия
Douglas Baggio
8
Испания
Gege
10
Бразилия
Daniel
20
Бразилия
Luis Vinicius Nunes Cavalcante
9
Бразилия
Breno Herculano Almeida
Тренер
Бразилия
Эдуардо де Соуза Баррока

История последних встреч

Амазонас ФК
Амазонас ФК
КРБ
Амазонас ФК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.09.2025
КРБ
КРБ
2:0
Амазонас ФК
Амазонас ФК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Амазонас ФК Амазонас ФК
30%
КРБ КРБ
70%
Атаки
66
98
Угловые
7
17
Фолы
8
13
Удары (всего)
12
9
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (Бразилия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 66 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 38% (5 из 13 матчей) Andre Luiz Skettino Policarpo Bento назначал пенальти

Комментарии к матчу
