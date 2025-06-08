Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Аваи - КРБ 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: АваиКРБ, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Адербал Рамос да Сильва. Судить этот матч будет Jefferson Ferreira de Moraes.

МСК, 11 тур, Стадион: Адербал Рамос да Сильва
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Аваи
Joao Vitor De souza Martins 90+1'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
КРБ
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Joao Vitor De souza Martins icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
КРБ - Угловой
13'
Угловой
КРБ - Угловой
15'
Угловой
КРБ - Угловой
17'
Угловой
Аваи - Угловой
29'
Угловой
КРБ - Угловой
32'
Угловой
КРБ - Угловой
41'
Угловой
КРБ - Угловой
42'
Угловой
КРБ - Угловой
61'
Угловой
Аваи - Угловой
73'
Угловой
Аваи - Угловой
78'
Угловой
Аваи - Угловой
88'
Угловой
КРБ - Угловой
89'
Угловой
Аваи - Угловой
90+1'
Joao Vitor De souza Martins - 1-ый Гол
90+5'
Угловой
Аваи - Угловой
Превью матча Аваи — КРБ

Аваи Аваи
1
Бразилия
Igor Jose Bohn
63
Бразилия
Marcos
5
Бразилия
Barreto
14
Бразилия
Eduardo Brock
35
Бразилия
Pedro Henrique Franklim Da Silva
8
Joao Vitor De souza Martins
78
Andrey Felisberto dos Santos
80
Бразилия
JP
10
Бразилия
Маркуиньос
99
Бразилия
Cleber Bomfim
11
Бразилия
Alef Manga
Тренер
Бразилия
Джаир Вентура
КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
42
Бразилия
Weverton
44
Бразилия
Henri
4
Эквадор
Luis Segovia
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
8
Испания
Gege
22
Бразилия
Higor Meritao
7
Бразилия
Douglas Baggio
10
Бразилия
Daniel
17
Бразилия
Thiago Fernandes
28
Бразилия
Mikael
Тренер
Бразилия
Эдуардо де Соуза Баррока

Статистика матча

Владение мячом
Аваи Аваи
47%
КРБ КРБ
53%
Атаки
99
95
Угловые
6
8
Фолы
14
10
Удары (всего)
12
11
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jefferson Ferreira de Moraes (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 8 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 14 матчей) Jefferson Ferreira de Moraes назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA