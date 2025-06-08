Смотреть онлайн Аваи - КРБ 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Аваи — КРБ, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Адербал Рамос да Сильва. Судить этот матч будет Jefferson Ferreira de Moraes.
Превью матча Аваи — КРБ
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jefferson Ferreira de Moraes (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 8 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 0% (0 из 14 матчей) Jefferson Ferreira de Moraes назначал пенальти