Смотреть онлайн КРБ - Америка Минейро 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: КРБ — Америка Минейро, 14 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле. Судить этот матч будет Jonathan Benkenstein Pinheiro.
Превью матча КРБ — Америка Минейро
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jonathan Benkenstein Pinheiro (Бразилия).
За последние 12 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 8% (1 из 12 матчей) Jonathan Benkenstein Pinheiro назначал пенальти