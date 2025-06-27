Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн КРБ - Америка Минейро 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КРБАмерика Минейро, 14 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле. Судить этот матч будет Jonathan Benkenstein Pinheiro.

МСК, 14 тур, Стадион: Реи Пеле
Чемпионат Бразилии - Серия Б
КРБ
Gege 6'
Завершен
1 : 2
27 июня 2025
Америка Минейро
Lucas Figueiredo dos Santos 25'
Cauan Barros 47'
Смотреть онлайн
Gege icon
6'
Lucas Figueiredo dos Santos icon
25'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
Cauan Barros icon
47'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,3
Текстовая трансляция
6'
Gege - 1-ый Гол
15'
Угловой
КРБ - Угловой
15'
Угловой
КРБ - Угловой
16'
Угловой
КРБ - Угловой
18'
Угловой
КРБ - Угловой
25'
Lucas Figueiredo dos Santos - 2-ой Гол
27'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
35'
Угловой
КРБ - Угловой
42'
Угловой
КРБ - Угловой
45+1'
Угловой
КРБ - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
47'
Cauan Barros - 3-ий Гол
49'
Угловой
КРБ - Угловой
52'
Угловой
КРБ - Угловой
63'
Угловой
КРБ - Угловой
82'
Угловой
КРБ - Угловой
84'
Угловой
КРБ - Угловой
85'
Угловой
КРБ - Угловой
86'
Угловой
КРБ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,3

Превью матча КРБ — Америка Минейро

КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
42
Бразилия
Weverton
44
Бразилия
Henri
4
Эквадор
Luis Segovia
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
8
Испания
Gege
22
Бразилия
Higor Meritao
17
Бразилия
Thiago Fernandes
10
Бразилия
Daniel
7
Бразилия
Douglas Baggio
28
Бразилия
Mikael
Тренер
Бразилия
Эдуардо де Соуза Баррока
Америка Минейро Америка Минейро
1
Бразилия
Matheus Mendes
23
Бразилия
Мариано
45
Бразилия
Ricardo Silva
3
Бразилия
Lucao
6
Бразилия
Marlon
42
Бразилия
Miqueias Cabral Evaristo
88
Бразилия
Cauan Barros
8
Felipe Amaral Casarin Damasceno
22
Бразилия
Lucas Figueiredo dos Santos
7
Боливия
Miguel Ángel Terceros
28
Бразилия
Fabinho
Тренер
Бразилия
Эндерсон Морейра

История последних встреч

КРБ
КРБ
Америка Минейро
КРБ
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.10.2025
Америка Минейро
Америка Минейро
1:1
КРБ
КРБ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КРБ КРБ
64%
Америка Минейро Америка Минейро
36%
Атаки
86
62
Угловые
14
1
Фолы
15
10
Удары (всего)
13
10
Удары мимо ворот
19
6
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jonathan Benkenstein Pinheiro (Бразилия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 8% (1 из 12 матчей) Jonathan Benkenstein Pinheiro назначал пенальти

Комментарии к матчу
