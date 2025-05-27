Смотреть онлайн Куяба - Вила 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Куяба — Вила, 9 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал. Судить этот матч будет Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho.
Превью матча Куяба — Вила
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (Бразилия).
За последние 13 матчей судья показал 67 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho назначал пенальти