27.05.2025

Смотреть онлайн Куяба - Вила 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КуябаВила, 9 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал. Судить этот матч будет Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho.

МСК, 9 тур, Стадион: Арена Пантанал
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Куяба
Juan Christian Pereira Coelho 13'
Завершен
1 : 0
27 мая 2025
Вила
Смотреть онлайн
Juan Christian Pereira Coelho icon
13'
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 6,2
Текстовая трансляция
13'
Juan Christian Pereira Coelho - 1-ый Гол
42'
Угловой
Куяба - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
62'
Угловой
Куяба - Угловой
64'
Угловой
Куяба - Угловой
78'
Угловой
Куяба - Угловой
90'
Угловой
Вила - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 6,2

Превью матча Куяба — Вила

Куяба Куяба
14
Бразилия
Матеус Пасинато
98
Бразилия
Matheus Silva Duarte
33
Бразилия
Алан Эмпереур
3
Бразилия
Bruno Alves
6
Бразилия
Sander
45
Patrick de Lucca Chaves
27
Бразилия
Denilson Alves Borges
70
Juan Christian Pereira Coelho
8
Бразилия
Max
9
Бразилия
Edu
22
Бразилия
Derik Gean Severino Lacerda
Тренер
Бразилия
Гуто Феррейра
Вила Вила
99
Бразилия
Hedhe Halls Rocha de Souza
2
Бразилия
Elias
14
Бразилия
Walisson Maia
4
Bernardo Schappo
13
Португалия
Willian Formiga
15
Бразилия
Diego Miticov Rocha
5
Joao Pedro Vieira
29
Бразилия
Junior Todinho
11
Бразилия
Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos
19
Бразилия
Gabriel Santos Silva
9
Бразилия
Gabriel Poveda
Тренер
Бразилия
Lacerda

Статистика матча

Владение мячом
Куяба Куяба
55%
Вила Вила
45%
Атаки
114
76
Угловые
4
1
Фолы
15
10
Удары (всего)
9
6
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 67 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho назначал пенальти

Комментарии к матчу
