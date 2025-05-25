25.05.2025
Смотреть онлайн Flower City Union Women - Pittsburgh Riveters Women 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Flower City Union Women — Pittsburgh Riveters Women . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
2 : 3
25 мая 2025
Превью матча Flower City Union Women — Pittsburgh Riveters Women
История последних встреч
Flower City Union Women
Pittsburgh Riveters Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.05.2025
Pittsburgh Riveters Women
2:0
Flower City Union Women
Комментарии к матчу