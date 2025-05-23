Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн CA Central Cordoba SE Reserve - Индепендьенте Ривадавия - Резерв 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: CA Central Cordoba SE ReserveИндепендьенте Ривадавия - Резерв, 14 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
CA Central Cordoba SE Reserve
Завершен
0 : 1
23 мая 2025
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Индепендьенте Ривадавия - Резерв icon
87'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Угловой
43'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
45+1'
Угловой
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
63'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
66'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
83'
Угловой
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Угловой
87'
Угловой
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Угловой
87'
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - 1-ый Гол
90+3'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3

Превью матча CA Central Cordoba SE Reserve — Индепендьенте Ривадавия - Резерв

История последних встреч

CA Central Cordoba SE Reserve
CA Central Cordoba SE Reserve
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
CA Central Cordoba SE Reserve
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.10.2025
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
3:0
CA Central Cordoba SE Reserve
CA Central Cordoba SE Reserve
Обзор

Статистика матча

Атаки
60
72
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
2
4
Игры 14 тур
17.10.2025
CA Central Cordoba SE Reserve
1:3
Расинг Клаб
Завершен
16.10.2025
Альдосиви
3:1
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
Завершен
16.10.2025
Барракас Сентраль (резерв)
2:3
Аргентинос Хуниорс
Завершен
16.10.2025
Годой Круз АТ рез.
3:0
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
Завершен
16.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз рез.
2:3
КА Унион Санта-Фе (резерв)
Завершен
16.10.2025
Сан Лорензо де Альмагро рез.
2:1
Депортиво Риестра
Завершен
15.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
3:2
Ланус рез.
Завершен
15.10.2025
Банфилд
0:1
Колон
Завершен
15.10.2025
Дефенса и Хустисия
1:3
Хуракан
Завершен
15.10.2025
Эстудиантес де ЛП
0:1
Бока Хуниорс
Завершен
15.10.2025
Индепендьенте рез.
5:1
Атлетико Тукуман
Завершен
15.10.2025
КА Ривер Плейт
1:1
Гимназия Де Ла Плата
Завершен
14.10.2025
Бельграно
0:0
Тигре
Завершен
14.10.2025
Instituto AC Cordoba Reserves
1:1
Росарио Централ рез.
Завершен
14.10.2025
Велес Сарсфилд (резерв)
3:1
Таллерес Де Кордоба
Завершен
14.10.2025
Клуб Атлетико Платенсе (резерв)
0:0
Сармиенто (резерв)
Завершен
Комментарии к матчу
