23.05.2025
Смотреть онлайн CA Central Cordoba SE Reserve - Индепендьенте Ривадавия - Резерв 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves: CA Central Cordoba SE Reserve — Индепендьенте Ривадавия - Резерв, 14 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
Завершен
0 : 1
23 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Текстовая трансляция
12'
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Угловой
43'
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
45+1'
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
63'
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
66'
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
83'
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Угловой
87'
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Угловой
87'
Индепендьенте Ривадавия - Резерв - 1-ый Гол
90+3'
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Превью матча CA Central Cordoba SE Reserve — Индепендьенте Ривадавия - Резерв
История последних встреч
CA Central Cordoba SE Reserve
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.10.2025
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
3:0
CA Central Cordoba SE Reserve
Статистика матча
Атаки
60
72
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу