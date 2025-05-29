29.05.2025
Смотреть онлайн КА Ривер Плейт - Велес Сарсфилд (резерв) 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves: КА Ривер Плейт — Велес Сарсфилд (резерв), 15 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
КА Ривер Плейт
22'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
22'
CA КА Ривер Плейт - 1-ый Гол
45'
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
45+1'
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
54'
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
78'
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
89'
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
90+6'
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча КА Ривер Плейт — Велес Сарсфилд (резерв)
История последних встреч
КА Ривер Плейт
Велес Сарсфилд (резерв)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.10.2025
Велес Сарсфилд (резерв)
2:1
КА Ривер Плейт
Статистика матча
Атаки
97
131
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу