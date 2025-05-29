Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн КА Ривер Плейт - Велес Сарсфилд (резерв) 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: КА Ривер ПлейтВелес Сарсфилд (резерв), 15 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
КА Ривер Плейт
22'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Велес Сарсфилд (резерв)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
CA КА Ривер Плейт icon
22'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
22'
CA КА Ривер Плейт - 1-ый Гол
45'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
45+1'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
54'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
78'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
89'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
90+6'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча КА Ривер Плейт — Велес Сарсфилд (резерв)

История последних встреч

КА Ривер Плейт
КА Ривер Плейт
Велес Сарсфилд (резерв)
КА Ривер Плейт
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.10.2025
Велес Сарсфилд (резерв)
Велес Сарсфилд (резерв)
2:1
КА Ривер Плейт
КА Ривер Плейт
Обзор

Статистика матча

Атаки
97
131
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
6
Игры 15 тур
23.10.2025
Хуракан
1:1
Ньюэллс Олд Бойз рез.
Завершен
23.10.2025
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
3:0
CA Central Cordoba SE Reserve
Завершен
23.10.2025
Расинг Клаб
5:0
Дефенса и Хустисия
Завершен
23.10.2025
КА Унион Санта-Фе (резерв)
2:2
Барракас Сентраль (резерв)
Завершен
23.10.2025
Атлетико Тукуман
1:1
Годой Круз АТ рез.
Завершен
22.10.2025
КА Ривер Плейт
1:0
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
22.10.2025
Колон
1:2
Бока Хуниорс
Завершен
22.10.2025
Банфилд
4:1
Альдосиви
Завершен
22.10.2025
Росарио Централ рез.
1:2
Сан Лорензо де Альмагро рез.
Завершен
22.10.2025
Депортиво Риестра
0:1
Индепендьенте рез.
Завершен
22.10.2025
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
0:1
Ланус рез.
Завершен
21.10.2025
Аргентинос Хуниорс
0:1
Бельграно
Завершен
21.10.2025
Гимназия Де Ла Плата
2:1
Велес Сарсфилд (резерв)
Завершен
21.10.2025
Сармиенто (резерв)
0:0
Instituto AC Cordoba Reserves
Завершен
21.10.2025
Тигре
1:1
Эстудиантес де ЛП
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Адмирал Адмирал
Амур Амур
26 Ноября
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA