01.08.2025

Смотреть онлайн CA Central Cordoba SE Reserve - Дефенса и Хустисия 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: CA Central Cordoba SE ReserveДефенса и Хустисия, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
CA Central Cordoba SE Reserve
37'
72'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
Дефенса и Хустисия
30'
30'
37'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
72'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
12'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
23'
Угловой
Дефенса и Хустисия - Угловой
30'
Дефенса и Хустисия - 1-ый Гол
37'
CA Central Cordoba SE Reserve - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Дефенса и Хустисия - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
52'
Угловой
Дефенса и Хустисия - Угловой
53'
Угловой
Дефенса и Хустисия - Угловой
57'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
62'
Угловой
Дефенса и Хустисия - Угловой
72'
CA Central Cordoba SE Reserve - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Дефенса и Хустисия - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2

Превью матча CA Central Cordoba SE Reserve — Дефенса и Хустисия

Статистика матча

Владение мячом
CA Central Cordoba SE Reserve CA Central Cordoba SE Reserve
41%
Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия
59%
Атаки
90
113
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
3
1
