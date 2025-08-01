01.08.2025
Смотреть онлайн CA Central Cordoba SE Reserve - Дефенса и Хустисия 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves: CA Central Cordoba SE Reserve — Дефенса и Хустисия, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
CA Central Cordoba SE Reserve
37'
72'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
Текстовая трансляция
5'
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
12'
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
23'
Дефенса и Хустисия - Угловой
30'
Дефенса и Хустисия - 1-ый Гол
37'
CA Central Cordoba SE Reserve - 2-ой Гол
45+3'
Дефенса и Хустисия - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
52'
Дефенса и Хустисия - Угловой
53'
Дефенса и Хустисия - Угловой
57'
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
62'
Дефенса и Хустисия - Угловой
72'
CA Central Cordoba SE Reserve - 3-ий Гол
90+1'
Дефенса и Хустисия - Угловой
Превью матча CA Central Cordoba SE Reserve — Дефенса и Хустисия
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
90
113
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу