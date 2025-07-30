Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн КА Ривер Плейт - Сан Лорензо де Альмагро рез. 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: КА Ривер ПлейтСан Лорензо де Альмагро рез., 3 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
КА Ривер Плейт
20'
39'
Завершен
2 : 2
30 июля 2025
Сан Лорензо де Альмагро рез.
62'
90+1'
Смотреть онлайн
КА Ривер Плейт icon
20'
КА Ривер Плейт icon
39'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
Сан Лорензо де Альмагро рез. icon
62'
Сан Лорензо де Альмагро рез. icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Сан Лорензо де Альмагро рез. - Угловой
8'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
20'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
20'
КА Ривер Плейт - 1-ый Гол
27'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
35'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
36'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
39'
КА Ривер Плейт - 2-ой Гол
42'
Угловой
Сан Лорензо де Альмагро рез. - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
50'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
62'
Сан Лорензо де Альмагро рез. - 3-ий Гол
69'
Угловой
Сан Лорензо де Альмагро рез. - Угловой
76'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
80'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
88'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
90+1'
Сан Лорензо де Альмагро рез. - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3

Превью матча КА Ривер Плейт — Сан Лорензо де Альмагро рез.

Статистика матча

Владение мячом
КА Ривер Плейт КА Ривер Плейт
53%
Сан Лорензо де Альмагро рез. Сан Лорензо де Альмагро рез.
47%
Атаки
41
25
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
