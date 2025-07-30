30.07.2025
Смотреть онлайн КА Ривер Плейт - Сан Лорензо де Альмагро рез. 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves: КА Ривер Плейт — Сан Лорензо де Альмагро рез., 3 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
КА Ривер Плейт
20'
39'
Завершен
2 : 2
30 июля 2025
Сан Лорензо де Альмагро рез.
62'
90+1'
Текстовая трансляция
1'
Сан Лорензо де Альмагро рез. - Угловой
8'
КА Ривер Плейт - Угловой
20'
КА Ривер Плейт - Угловой
20'
КА Ривер Плейт - 1-ый Гол
27'
КА Ривер Плейт - Угловой
35'
КА Ривер Плейт - Угловой
36'
КА Ривер Плейт - Угловой
39'
КА Ривер Плейт - 2-ой Гол
42'
Сан Лорензо де Альмагро рез. - Угловой
50'
КА Ривер Плейт - Угловой
62'
Сан Лорензо де Альмагро рез. - 3-ий Гол
69'
Сан Лорензо де Альмагро рез. - Угловой
76'
КА Ривер Плейт - Угловой
80'
КА Ривер Плейт - Угловой
88'
КА Ривер Плейт - Угловой
90+1'
Сан Лорензо де Альмагро рез. - 4-ый Гол
Превью матча КА Ривер Плейт — Сан Лорензо де Альмагро рез.
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
41
25
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу