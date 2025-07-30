Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Таллерес Де Кордоба - Годой Круз АТ рез. 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: Таллерес Де КордобаГодой Круз АТ рез., 3 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
Таллерес Де Кордоба
14'
Завершен
1 : 0
30 июля 2025
Годой Круз АТ рез.
Таллерес Де Кордоба icon
14'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
14'
Таллерес Де Кордоба - 1-ый Гол
24'
Угловой
Годой Круз АТ рез. - Угловой
28'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
34'
Угловой
Годой Круз АТ рез. - Угловой
45+1'
Угловой
Годой Круз АТ рез. - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
58'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
59'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
62'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
62'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
78'
Угловой
Годой Круз АТ рез. - Угловой
80'
Угловой
Годой Круз АТ рез. - Угловой
80'
Угловой
Годой Круз АТ рез. - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Таллерес Де Кордоба — Годой Круз АТ рез.

Статистика матча

Владение мячом
Таллерес Де Кордоба Таллерес Де Кордоба
54%
Годой Круз АТ рез. Годой Круз АТ рез.
46%
Атаки
99
68
Угловые
6
6
Фолы
11
14
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
