26.05.2025
Смотреть онлайн Bigfoot FC Women - Oly Town FC Women 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Bigfoot FC Women — Oly Town FC Women . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 5
26 мая 2025
Превью матча Bigfoot FC Women — Oly Town FC Women
История последних встреч
Bigfoot FC Women
Oly Town FC Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.06.2025
Oly Town FC Women
6:0
Bigfoot FC Women
Комментарии к матчу