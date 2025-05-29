Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Lane United FC Women - Bigfoot FC Women 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Lane United FC WomenBigfoot FC Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Civic Park.

МСК, Стадион: Civic Park
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Lane United FC Women
44'
69'
80'
86'
Завершен
4 : 0
29 мая 2025
Bigfoot FC Women
Lane United FC Women icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Lane United FC Women icon
69'
Lane United FC Women icon
80'
Lane United FC Women icon
86'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Lane United FC Women - Угловой
23'
Угловой
Lane United FC Women - Угловой
26'
Угловой
Bigfoot FC Women - Угловой
34'
Угловой
Lane United FC Women - Угловой
44'
Lane United FC Women - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Lane United FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
Lane United FC Women - Угловой
60'
Угловой
Lane United FC Women - Угловой
62'
Угловой
Lane United FC Women - Угловой
69'
Lane United FC Women - 2-ой Гол
80'
Lane United FC Women - 3-ий Гол
83'
Угловой
Lane United FC Women - Угловой
86'
Lane United FC Women - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Lane United FC Women — Bigfoot FC Women

Статистика матча

Атаки
119
98
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
10
0
Удары в створ ворот
9
1
Комментарии к матчу
