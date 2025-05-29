29.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Lane United FC Women — Bigfoot FC Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Civic Park.
МСК, Стадион: Civic Park
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Lane United FC Women
44'
69'
80'
86'
Завершен
4 : 0
29 мая 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
14'
Lane United FC Women - Угловой
23'
Lane United FC Women - Угловой
26'
Bigfoot FC Women - Угловой
34'
Lane United FC Women - Угловой
44'
Lane United FC Women - 1-ый Гол
45+1'
Lane United FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Lane United FC Women - Угловой
60'
Lane United FC Women - Угловой
62'
Lane United FC Women - Угловой
69'
Lane United FC Women - 2-ой Гол
80'
Lane United FC Women - 3-ий Гол
83'
Lane United FC Women - Угловой
86'
Lane United FC Women - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0
Статистика матча
Атаки
119
98
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
10
0
Удары в створ ворот
9
1
