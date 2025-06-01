01.06.2025
Смотреть онлайн Colorado Storm Women - Utah United Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Colorado Storm Women — Utah United Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 4
01 июня 2025
Превью матча Colorado Storm Women — Utah United Women
История последних встреч
Комментарии к матчу