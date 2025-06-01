Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Colorado Storm Women - Utah United Women 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Colorado Storm WomenUtah United Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Colorado Storm Women
Завершен
1 : 4
01 июня 2025
Utah United Women
Превью матча Colorado Storm Women — Utah United Women

История последних встреч

Colorado Storm Women
Colorado Storm Women
Utah United Women
Colorado Storm Women
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
15.06.2025
Utah United Women
Utah United Women
1:2
Colorado Storm Women
Colorado Storm Women
Обзор
13.06.2025
Utah United Women
Utah United Women
3:1
Colorado Storm Women
Colorado Storm Women
Обзор
Комментарии к матчу
