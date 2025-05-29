Смотреть онлайн Fort Lauderdale Utd Women - Kings Hammer FC Sun City Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Fort Lauderdale Utd Women — Kings Hammer FC Sun City Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Fort Lauderdale Utd Women — Kings Hammer FC Sun City Women
Команда Fort Lauderdale Utd Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.