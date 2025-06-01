01.06.2025
Смотреть онлайн Charlottesville Blues Women - Virginia Beach Utd Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Charlottesville Blues Women — Virginia Beach Utd Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 3
01 июня 2025
Превью матча Charlottesville Blues Women — Virginia Beach Utd Women
История последних встреч
Charlottesville Blues Women
Virginia Beach Utd Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Virginia Beach Utd Women
2:0
Charlottesville Blues Women
