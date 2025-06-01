01.06.2025
Смотреть онлайн Kings Hammer FC Sun City Women - Brooke House FC Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Kings Hammer FC Sun City Women — Brooke House FC Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Превью матча Kings Hammer FC Sun City Women — Brooke House FC Women
История последних встреч
Kings Hammer FC Sun City Women
Brooke House FC Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.06.2025
Brooke House FC Women
1:0
Kings Hammer FC Sun City Women
Комментарии к матчу