Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Национальный чемпионат по бейсболу - Супериор : Granada — Rivas . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Granada — Rivas

Команда Granada в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Rivas, в том матче победу одержали хозяева.