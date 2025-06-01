Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Granada - Rivas 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Национальный чемпионат по бейсболу - Супериор: GranadaRivas . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Никарагуа - Национальный чемпионат по бейсболу - Супериор
Granada
Завершен
0 : 11
01 июня 2025
Rivas
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Granada — Rivas

Команда Granada в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Rivas, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Granada
Granada
Rivas
Granada
2 побед
1 победа
67%
33%
01.06.2025
Rivas
Rivas
6:2
Granada
Granada
Обзор
01.06.2025
Granada
Granada
3:2
Rivas
Rivas
Обзор
01.06.2025
Granada
Granada
9:0
Rivas
Rivas
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
СК Фрайбург СК Фрайбург
Майнц Майнц
30 Ноября
21:30
Аякс Аякс
Гронинген Гронинген
30 Ноября
22:00
Анахайм Анахайм
Чикаго Чикаго
30 Ноября
23:30
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Сербия Сербия
30 Ноября
22:00
ФК Порту ФК Порту
Эшторил Эшторил
30 Ноября
23:30
Коринтианс Коринтианс
Ботафого Ботафого
30 Ноября
22:00
Natus Vincere Natus Vincere
B8 B8
30 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA