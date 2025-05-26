Превью матча Леонес де Леон — Jinotega

Команда Леонес де Леон в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Леонес де Леон, в том матче победу одержали хозяева.