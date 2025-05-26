Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Леонес де Леон - Jinotega 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Национальный чемпионат по бейсболу - Супериор: Леонес де ЛеонJinotega . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Никарагуа - Национальный чемпионат по бейсболу - Супериор
Леонес де Леон
Завершен
3 : 2
26 мая 2025
Jinotega
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Леонес де Леон — Jinotega

Команда Леонес де Леон в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Леонес де Леон, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Леонес де Леон
Леонес де Леон
Jinotega
Леонес де Леон
3 побед
0 побед
100%
0%
25.05.2025
Леонес де Леон
Леонес де Леон
7:1
Jinotega
Jinotega
Обзор
25.05.2025
Jinotega
Jinotega
1:3
Леонес де Леон
Леонес де Леон
Обзор
24.05.2025
Jinotega
Jinotega
0:4
Леонес де Леон
Леонес де Леон
Обзор
