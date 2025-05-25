Превью матча Тигрес де Чинандега — Las Minas

Команда Тигрес де Чинандега в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Тигрес де Чинандега, в том матче победу одержали гостьи.